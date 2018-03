Mor apunyalada per un veí en una discussió pel soroll a l'hora de la migdiada

També va ser arrestat el pare del detingut per amenaces greus a la dona que posteriorment va morir a l'hospital.

Actualitzada 29/03/2018 a les 18:03

Una dona de 58 anys va morir dimecres passat després de rebre 13 punyalades al cap, braç i pit en una discussió provocada per sorolls a l'hora de la migdiada. Els fets van tenir lloc al portal d'un edifici d'Alacant, l'agressor és un veí de 41 anys que ja ha estat detingut per la Policia Nacional. El succés va ocórrer al voltant de les 15 hores al número 12 del carrer Doctor Jiménez Díaz, a la urbanització Mediterrani d'Alacant, el presumpte homicida era veí de la víctima mortal. Segons van informar fonts de la investigació, els sorolls que feia la mare de la dona morta haurien desencadenat el brutal apunyalament.Pel que sembla, ja existia una mala relació veïnal prèvia en la comunitat de propietaris a causa de les queixes pels sorolls. A més de la detenció del presumpte autor material de les punyalades, també va ser arrestat el seu pare per amenaces greus a la dona que posteriorment va morir a l'hospital.Després de tenir coneixement dels fets, diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir amb urgència al lloc dels fets per auxiliar a la víctima i detenir a l'agressor. També es va mobilitzar un equip del SAMU. En arribar a la citada adreça, els agents i els sanitaris van trobar a la dona viva i estesa a terra al costat d'un toll de sang. La víctima va ser traslladada en una ambulància a l'Hospital General d'Alacant, però poc després va morir a causa de la gravetat de les punyalades, segons van informar fonts sanitàries.L'home detingut com a presumpte autor del crim té antecedents delictius. Després de llegir-li els seus drets i informar-lo també del motiu del seu arrest, els agents van tancar a l'individu en un calabós, segons van informar fonts policials.