Multen a un pare per amenaçar a un menor si tornava a tocar a la seva filla

El denunciat li va dir que com la toqués una altra vegada el «rebentaria», mentre l'agafava del pit i l'aixecava

Actualitzada 29/03/2018 a les 17:39

L'Audiència Provincial de Múrcia ha condemnat un home a pagar 540 euros de multa i 180 euros d'indemnització per les lesions provocades a un menor d'onze anys. L'acusat va agafar al menor del pit i el va amenaçar si tornava a tocar a la seva filla.El succés va ocórrer al voltant de les 17.30 hores del 18 de febrer de 2017, quan el denunciat va recriminar el comportament del menor amb la seva filla, dient-li que com la toqués una altra vegada el «rebentaria», mentre l'agafava del pit i l'aixecava. El menor va patir una contusió dorsal amb dorsàlgia, requerint assistència facultativa.El jutjat va condemnar a l'acusat a tres mesos de multa amb una quota diària de 6 euros com a autor d'un delicte lleu de lesions. En concepte de responsabilitat civil, l'acusat va ser condemnat a indemnitzar el menor pels sis dies no impeditius va tardar a recuperar-se, a raó de 30 euros al dia.L'acusat va presentar un recurs d'apel·lació al·legant un error en la valoració de la prova. Sostenia que no existeix cap prova objectiva que agafés al menor pel pit, i va qüestionar la valoració atorgada a la declaració de la víctima al·legant que, sent menor d'edat va esglaiar al Tribunal quan es va posar a plorar durant l'interrogatori. L'Audiència Provincial va desestimar el recurs i la Sala va confirmar la sentència imposada en primera instància.