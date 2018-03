El vídeo d'una agressió sexual a una menor commociona el Marroc

Els fets van ocórrer a plena de llum del dia i l'agressor de 21 anys ha estat detingut per la policia

La societat del Marroc s'ha vist commocionada per un vídeo publicat a la xarxa social Facebook en el qual es veu un noi jove intentant violar a una menor, en plena llum del dia. Els crits de la víctima preguntant al seu agressor «No tens cor? No tens germana? T'agradaria que t'ho fessin a tu?», paraules que han posat sobre la taula el drama de les agressions sexuals, i que ajuden a conscienciar a la societat del Marroc.En menys de 24 hores l'agressor ha estat detingut per la policia, un noi de 21 anys que respon a les inicials de Y.L. i que resideix a Bouchane, a prop de la ciutat de Benguerir. L'agressió es va produir al gener d'aquest any, però les imatges es van difondre dimarts passat.Un estudi de l'ONU, realitzat a la regió de Rabat-Salé-Kenitra, publicat el passat mes de febrer reflexa que el 60% dels homes enquestats legitima la violència sexual quan una dona vesteix amb roba provocativa, o surt de nit. El 78% de les dones enquestades creuen que les dones són les culpables d'aquestes agressions. De fet, el 38% dels homes i el 20% de les dones van afirmar que les dones mereixen que les peguin.