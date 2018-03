Denuncien un manual que considera un «error» que mares solteres o lesbianes tinguin fills

El president de l'Observatori Contra l'Homofòbia considera que el llibre «recorda» la Llei russa sobre propaganda homosexual

Actualitzada 30/03/2018 a les 09:02

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) denunciarà davant la Generalitat i el Ministeri d'Educació la lliure circulació del manual 'Obstetrícia i Ginecologia' publicat per Marbán llibres, segons ha anunciat el president de l'entitat, Eugeni Rodríguez. El text, escrit per J. A. Usandizaga i P. de la Font, va ser revisat per última vegada el 2015 i considera «un error propiciar el naixement de fills d'una dona sola i moltíssim més en parelles de lesbianes». Rodríguez ha subratllat que «al segle XXI les famílies són diverses i no tradicionals» i que el manual «recorda a la Llei homòfoba russa sobre propaganda homosexual». Rodríguez ha lamentat que «el to en aquest tipus d'escrits hauria de ser pedagògic i clar sobre com accedir a la reproducció assistida».El president de l'OCH, ha explicat que atenent la Llei catalana 11/2014 de defensa dels drets LGTBI, «es farà arribar la incidència a les administracions corresponents en els pròxims dies». I ha recordat que la Constitució espanyola «defensa els drets fonamentals d'igualtat i no discriminació». Al seu parer, el manual en qüestió «atempta clarament en contra de tots dos».També ha lamentat que el manual «s'allunya de les conquestes» del moviment LGBTI que tant a Catalunya com a Espanya s'han traduït en diferents lleis que «defensen i garanteixen els drets del col·lectiu».