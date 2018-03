Mehmet Ali Erik va resultar ferit lleu, però va quedar atrapat al forat on va caure durant una hora

Actualitzada 28/03/2018 a les 19:38

A l'estació de metro Ayazaga d'Istambul, Turquia, les càmeres de seguretat han captat l'accident que va patir Mehmet Ali Erik en ser engolit per les escales mecàniques. A les escales hi havia cartells que alertaven del mal funcionament d'aquestes escales, de fet, molts usuaris del metro les utilitzaven com si fossin escales convencionals.Mehmet Ali Erik va resultar ferit lleu, però va quedar atrapat al forat on va caure durant una hora, abans de ser rescatat pels bombers. Els fets van ocórrer a finals de febrer.