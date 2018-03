Suspenen la Barcelona World Race 2018-2019 per la «inestabilitat política»

L'organització diu que la «indefinició institucional» ha dificultat poder trobar patrocinis

Actualitzada 29/03/2018 a les 11:57

El Patronat de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB)- format per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Port de Barcelona i la Fira de Barcelona- ha decidit suspendre la celebració de la Barcelona World Race 2018-2019, que tenia prevista la seva sortida el 12 de gener de l'any que ve. A través d'un comunicat, la FNOB ha explicat que «el clima d'indefinició institucional i la manca d'estabilitat política que viu el nostre país en aquest darrer any» ha dificultat la seva «comercialització». «Els patrocinadors potencials han manifestat la seva desconfiança en no poder estar segurs de poder comptar amb el suport institucional que necessàriament ha de garantir un esdeveniment esportiu d'aquestes dimensions, que requereix una forta inversió en patrocini privat, i que és, en definitiva, l'única font de finançament de la regata», ha explicat la fundació.La Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) ha detallat que també han generat «incertesa en el mercat del patrocini» les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació sobre «l'impacte previst en els pressupostos generals de l'Estat dels esdeveniments d'especial interès públic i el canvi de criteri en la utilització dels suports publicitaris per part del Ministeri».La FNOB ha subratllat que aquesta suspensió «no es deu a la falta d'interès d'equips participants, ni de patrocinadors interessats, ni de suport internacional, sinó a la impossibilitat de concretar el patrocini en els terminis estipulats». A més, ha subratllat que la fundació manté la voluntat de celebrar la pròxima edició, que serà la quarta, el 2022-2023.