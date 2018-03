Institucions penitenciàries cita el funcionari d'Estremera crític amb l'empresonament dels polítics catalans

La secretaria general li demana que comparegui dilluns i li recomana que vagi acompanyat d'un advocat

Actualitzada 29/03/2018 a les 14:11

La secretaria general d'Institucions Penitenciàries ha citat dilluns vinent José Ángel Hidalgo, el funcionari de presons d'Estremera que ha publicat un article on critica l'empresonament dels polítics catalans. Segons ha relatat ell mateix a Rac1, li han recomanat que vagi a la citació acompanyat d'un advocat. El funcionari ha assegurat que està «tranquil» i ha recordat que al desembre també va publicar una novel·la inspirada en fets «molt greus» que passen a la presó i que llavors ningú li va demanar explicacions. «Per què ara sí i llavors no?», s'ha preguntat. Hidalgo ha publicat l'article al digital Ctxt sota el títol Els gats d'Estremera. Al text, qualifica de «vergonya democràtica» que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva estiguin a la presó per «crims» polítics.Primeres conseqüències per al funcionari de presons que ha escrit un article criticant l'empresonament dels polítics catalans. Dilluns vinent haurà de comparèixer a la secretaria general d'Institucions Penitenciàries arran del text publicat.A l'article, Hidalgo explica la seva experiència al costat dels líders independentistes i la seva versió sobre els empresonaments. «Res em va fer sospitar que seria utilitzat, sí, utilitzat com a funcionari públic, per resoldre de forma ignominiosa un problema que és només polític», confessa el funcionari en el seu escrit. «Som essencials en aquesta estratègia patibulària del govern: Presó, presó i presó per al que pensi diferent», ha denunciat.