Detinguts per vendre carn caducada de feia un any a escoles, hotels i restaurants de Mallorca

L'empresa obligava als treballadors a fer jornades diàries de 10 hores seguides per 600 i 900 euros al mes

Actualitzada 28/03/2018 a les 18:12

La Policia Nacional ha intervingut 50 tones de carn congelada i ha detingut al propietari i a dos responsables d'una empresa de Mallorca que venia productes carnis caducats a escoles, hotels i restaurants de l'illa, activitat que duien a terme des de fa almenys un any.L'empresa, que operava des d'una nau industrial a Marratxí i una altra a Palma, va ser clausurada totalment el passat 16 de març per ordre de la Conselleria de Salut, el departament de Seguretat Alimentària va rebre una primera denúncia i va posar el cas en mans de la Policia. Aquesta denúncia al·ludia tant a la distribució de carn caducada, com a l'etiquetatge manipulat, com a l'explotació dels treballadors, que eren obligats a fer jornades diàries de 10 hores seguides per entre 600 i 900 euros al mes, sense cobrar hores extres i amb contractes de 12 hores setmanals.En concret, se'ls imputa estafa, falsedat documental i delictes contra la salut pública, els drets dels treballadors i la Seguretat Social. No se sap la quantitat exacta de pollastre, vedella o embotits caducats que va poder distribuir l'empresa, però no tenen constància que s'hagi produït cap intoxicació per aquesta causa.Tanmateix, durant la investigació han constatat que un client de la distribuïdora clausurada va encarregar pel seu compte l'anàlisi d'una partida que li va resultar sospitosa i va comprovar que estava contaminada amb salmonel·la, segons ha relatat en roda de premsa l'inspector Gonzalo Calleja, que ha dirigit l'operació. Els agents han acumulat indicis que els detinguts facturaven més pes del que servien i que arribaven a recongelar carn retornada per clients que posteriorment servien a uns altres.