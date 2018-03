Troben morts amb signes de violència a un home i una dona a Múrcia

Encara que no ha transcendit la identitat dels morts, podria tractar-se d'una mare i del seu fill

Actualitzada 27/03/2018 a les 18:51

Els cossos sense vida d'un home i una dona han estat trobats aquest matí al seu domicili de Las Torres de Cotillas, Múrcia, amb signes de violència, fet que està sent investigat per la Guàrdia Civil, a la caserna de la qual va acudir un familiar per denunciar l'ocorregut.Segons va informar un portaveu d'aquest cos, els cadàvers presenten signes d'haver estat copejats amb un objecte contundent i de moment es desconeixen més detalls d'aquesta investigació. Encara que no ha transcendit la identitat dels morts, podria tractar-se d'una mare i del seu fill que resideixen al casc urbà d'aquesta localitat situada a uns deu quilòmetres de Múrcia.Un agent de la caserna de la Benemérita ha dit que va ser un familiar dels morts qui va acudir a aquestes dependències a comunicar que havia trobat els cadàvers, tots dos de nacionalitat espanyola.