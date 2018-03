Mig any de presó per Driss Oukabir per maltractar la seva dona estirant-la dels cabells

El jutjat prohibeix que el membre de la cèl·lula jihadista de Ripoll s'acosti a la seva parella durant un any i mig però l'absol d'un altre delicte de coaccions

Actualitzada 28/03/2018 a les 13:43

El Jutjat Penal 6 de Girona ha condemnat a mig any de presó un dels integrants de la cèl·lula jihadista de Ripoll, Driss Oukabir, per haver maltractat la seva parella. La sentència considera provat que el gener de l'any passat, durant una discussió, Oukabir va agafar la dona pels cabells i la va arrossegar escales amunt del bloc on vivien (un edifici situat al Pla de Ginebret). Per aquest delicte, també li prohibeix acostar-se a la seva dona durant un any i mig. El jutjat, però, no considera provat que Oukabir tornés a maltractar-la mesos després, la matinada del 23 de juliol. Conclou que aquell dia els dos van tenir una discussió pujada de to, també a l'escala del bloc, però que no s'ha pogut provar que ell l'arribés a agafar pel braç i l'empenyés amb intenció de coaccionar-la. Driss Oukabir està pres a Soto del Real des de l'agost, després de ser detingut en el marc de la investigació pels atemptats jihadistes a Barcelona i Cambrils. Precisament, el seu document d'identitat va servir per llogar la furgoneta amb què es va cometre l'atropellament a les Rambles.