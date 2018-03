Mata al pare de la seva parella i fereix a la filla d'aquesta amb una arma blanca

La noia havia denunciat a la seva parella per amenaces i estava refugiada en un centre d'acolliment

Actualitzada 27/03/2018 a les 18:36

Un home ha estat detingut a Castelló després de matar, suposadament, amb una arma blanca al pare de la seva xicota. La noia havia denunciat a la seva parella per amenaces i estava refugiada en un centre d'acolliment, l'acusat també ha ferit a la filla de la noia, segons han confirmat fonts de la investigació.El succés ha ocorregut quan el detingut, sobre qui pesava una ordre de recerca i captura per aquestes amenaces a la seva parella, ha anat a la casa del pare de la seva xicota i tots dos han discutit. Durant la discussió s'ha produït un forceig, el pare de la noia ha mort i la filla de la denunciant ha patit ferides, també per arma blanca, malgrat que les primeres informacions apuntaven a un succés amb trets.El sospitós ha resultat ferit a conseqüència d'aquest enfrontament, segons les mateixes fonts.