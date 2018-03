Jutgen un policia local acusat de simular una caiguda per cobrar una indemnització

El fiscal i l'acusació particular demanen 3 anys de presó per un delicte d'estafa

Actualitzada 27/03/2018 a les 17:43

El Jutjat Penal 2 de Girona ha començat a jutjar aquest dimarts un agent de la Policia Local de Platja d'Aro, al Baix Empordà, acusat de simular una caiguda en horari laboral i reclamar una indemnització. La fiscalia i l'acusació particular, que representa l'Ajuntament, demanen 3 anys de presó per un delicte d'estafa, una inhabilitació professional per aquest mateix període i que retorni prop de 2.600 euros, la quantitat que va cobrar de la mútua durant el temps que va estar de baixa.L'acusat va presentar una demanda de reclamació patrimonial a l'Ajuntament el desembre del 2013 per una suposada caiguda. L'accident s'hauria produït quan estava de servei, el 5 de juliol de 2013 pels volts d'un quart de quatre de la tarda. Va al·legar que unes rajoles de la vorera que estaven en mal estat el van fer caure i que va acabar picant amb l'espatlla contra un arbre. Arran de les lesions, va anar al metge de la mútua i li van fer la baixa. La reclamació patrimonial la va fer inicialment per 1.862 euros però després la va ampliar a 6.185 euros.Una de les proves clau són les imatges que les càmeres de seguretat van enregistrar del moment i on no es veu que l'agent caigui. La seva defensa ha insistit en posar en dubte l'autenticitat d'aquestes imatges. Al banc dels acusats hi ha dos processats més, que van actuar de testimonis de la suposada caiguda i van assegurar que ho havien presenciat. Durant el judici, però, han negat haver vist res i han assegurat que ho van dir durant la fase d'instrucció per «fer-li un favor»al policia. Tots tres es coneixen de veure el futbol al bar. El judici es reprendrà dijous per l'absència d'un testimoni.L'agent, que no ha respost les preguntes de l'acusació particular (representada per l'advocat Carles Monguilod en nom del consistori), ha justificat aquesta ampliació tot dient que li ho va demanar el responsable de Recursos Humans del cos quan li van donar l'alta. I ha insistit que «va cobrar només el sou estant de baixa». Quan se li ha preguntat per la caiguda, ha explicat que ell no es va fixar si l'havia vist algú perquè va sentir «vergonya» d'haver-ho fet anant amb l'uniforme i que es va aixecar ràpid. I s'ha defensat dient que, «si ho hagués volgut simular, ho hauria fet en un altre lloc» perquè sabia que a la comissaria hi havia càmeres de vigilància. També ha explicat que es va fer mal a l'espatlla, que uns tres mesos abans li havien operat. En veure que el dolor anava a més, va anar a veure el metge.Una part important del judici s'ha centrat en les imatges de les càmeres de vigilància que hi ha a l'entrada de la seu policial. Tant el fiscal com l'acusació particular defensen que són una peça clau perquè en elles es veu com l'agent entra sense que s'entrebanqui ni caigui, tal com assegura que va passar. A més, també han destacat que crida l'atenció que, una estona després, es veu com l'agent surt i fa fotografies al terra, just en el punt on al·lega que es va produir l'accident.La defensa ha centrat els esforços per posar en dubte l'autenticitat de les imatges, al·legant que es podrien haver manipulat o que no es corresponen amb aquell dia. El pèrit que han aportat al judici ha dit que no podia assegurar que aquelles imatges fossin autèntiques perquè hi havia dubtes sobre la custòdia de les imatges i del moment en què es van bolcar. Ara bé, també ha admès que tampoc havia trobat indicis de manipulació.Per contra, el responsable de la base de dades de les càmeres de seguretat, un agent del cos, que va ser qui les va bolcar en un DVD i custodiar, ha defensat que les imatges són d'aquell dia perquè les va visionar just l'endemà. I ha afegit que l'aparell que les enregistra inclou un sistema d'encriptament que fa impossible manipular aspectes com ara la data i que es guarden de forma automatitzada. També ha assegurat que ningú més podia tenir-hi accés perquè les guarda sempre en un calaix amb clau del seu despatx.Un altre detall que s'ha donat a conèixer en el judici és que el cap de la Policia Local, juntament amb d'altres comandaments, s'havien reunit el 5 de juliol del 2013 amb l'agent processat per informar-lo d'un expedient sancionador contra ell, que el deixava sense sou i feina per un període que no s'ha especificat. Va ser just abans de la suposada caiguda. El cap del cos ha explicat en el judici que els va «cridar molt l'atenció» el fet que l'agent els preguntés «què passaria si aquell dia tenia un accident». Quan van saber que al cap d'unes hores s'havia agafat la baixa per la caiguda, encara els va semblar més «sospitós».Tampoc han quedat provades les lesions que va patir durant la suposada caiguda. Un dels metges que el va atendre ha explicat que no es van observar danys. Només una inflamació a l'espatlla i problemes de mobilitat que es podien atribuir a l'operació a què havia estat sotmès uns mesos abans. Tant ell com el traumatòleg, després de veure els resultats de les proves, van decidir que li podien donar l'alta.