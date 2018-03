Detingut un conductor sense carnet que va donar positiu en 5 drogues diferents

Va donar positiu en cànnabis, anfetamina, metanfetamina, heroïna i cocaïna

Actualitzada 27/03/2018 a les 19:05

Agents de la Policia Foral, adscrits a la comissaria de Tafalla, han detingut al conductor d'un turisme després de donar positiu en cinc drogues (cànnabis, anfetamina, metanfetamina, heroïna i cocaïna). Els fets s'han produït en un control preventiu a Falces (NA-6100), el conductor va intentar escapar.La patrulla va interceptar el vehicle, conduït per un veí de Falces de 38 anys, que va ser denunciat per una infracció molt greu (1.000 euros i 6 punts). Se li imputa un delicte contra la seguretat vial ja que també conduïa sense haver-se tret el permís de conduir, segons ha informat la Policia Foral. També se li va decomissar heroïna en l'escorcoll posterior pel que va ser multat per una infracció greu (601 euros).