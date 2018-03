El ministre d'Hisenda adverteix que la baixada ha de repercutir «en el preu de les entrades» i no en «el marge de benefici» de les empreses del sector

Actualitzada 27/03/2018 a les 16:00

Els pressupostos estatals per al 2018 inclouen la rebaixa del 21 al 10% de l'IVA del cinema, segons ha confirmat aquest dimarts el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en roda de premsa després del consell de ministres. Montoro ha advertit que la baixada ha de repercutir «en el preu de les entrades» i no en «el marge de benefici» de les empreses del sector. «Si fem la baixada de l'impost indirecte és per beneficiar al consumidor», ha afirmat el ministre d'Hisenda, que ha insistit i demanat als «exhibidors de cinema» que repercuteixin la rebaixa en el preu de l'entrada. Montoro ha dit que espera que això ja estigui passant amb les entrades dels espectacles «del mal anomenat IVA cultural». El sector cinematogràfic va quedar exclòs de la primera reducció de l'IVA cultural aprovada al març i que va entrar en vigor el passat 29 de juny. Concretament, va incloure només els espectacles en directe, passant d'una taxa del 21% al 10%.