Dos-cents veïns impedeixen la detenció d'un narcotraficant

Actualitzada 26/03/2018 a les 18:53

Més de dues-centes persones van impedir la detenció per part de la Policia Nacional de Cadis d'un suposat narcotraficant que va fugir a peu després d'abandonar un vehicle carregat amb 510 quilos d'haixix. Segons una nota de la Policia Nacional, el vehicle va ser interceptat la nit d'aquest diumenge al barri de Sant Bernardo, a La Línea de la Concepción, i el seu conductor va fugir del lloc després gràcies a l'ajuda de més de 200 veïns, que van increpar l'actuació dels agents, els quals, davant la gravetat i violència exercida contra ells, van haver de disparar trets a l'aire.Els fets van ocórrer al voltant de les 22.30 hores quan els agents van observar que un vehicle que circulava pel carrer Canarias de la localitat tenia la part posterior molt baixa, com si portés molt pes al seu interior. Per les sospites, i per tractar-se d'un cotxe del tipus que solen utilitzar les bandes que es dediquen al narcotràfic d'haixix, els policies es van dirigir al vehicle per comprovar la càrrega que portava.El conductor, a l'adonar-se de la presència policial, va emprendre la fuga, la qual cosa va donar lloc a una persecució que es va desenvolupar per diferents carrers de la ciutat, col·lidint amb diversos vehicles estacionats.Segons la nota, finalment el sospitós va abandonar el vehicle, un SUV d'alta gamma, al carrer Ubrique de La Línea de la Concepción i va emprendre la fugida a peu. Els agents el van perseguir, fins que l'individu es va amagar l'interior d'un habitatge. Els agents van haver de realitzar diversos trets davant el devessall de més de 200 persones congregades al lloc, que van intentar agredir als tres agents, i que van intervenir perquè no detinguessin al traficant. Al vehicle recuperat es van trobar 510 quilos d'haixix, repartits en diversos fardells.