Detenen un matrimoni de Badalona per simular sis robatoris a casa seva

La parella, amb antecedents previs per delictes contra el patrimoni, denunciava els fets per cobrar indemnitzacions de les asseguradores

Actualitzada 26/03/2018 a les 18:49

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 47 i 50 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Badalona (Barcelonès) com a presumptes autors de simulació de delicte i d'estafa. Es tracta d'un matrimoni que va fer veure que havia patit fins a sis robatoris amb força a casa seva en els darrers tres anys per cobrar indemnitzacions de les companyies asseguradores. La investigació es va iniciar després d'una denuncia que la parella va presentar el mes de febrer de 2018 en què la policia va detectar diverses incongruències. Els detinguts, amb antecedents previs per delictes contra el patrimoni, van passar a disposició judicial el passat 21 de març i el jutge va determinar llibertat amb càrrecs per a tots dos.Les sis denúncies dels suposats robatoris van ser presentades l'any 2015, 2016, 2017 i l'última el mes de febrer del 2018. La policia va obrir una investigació després de la darrera demanda que va evidenciar tot un seguit d'incongruències en les anteriors, com per exemple que en les dues últimes denúncies hi figurava la sostracció del mateix televisor d'alt valor econòmic.A mes, en fer un rastreig pels establiments de compravenda d'objectes de segona mà, es va detectar que la mateixa dona denunciant, havia venut els objectes suposadament sostrets, entre ells el televisor.Les inspeccions oculars efectuades en el domicili, també van denotar la falsedat d'aquestes denúncies.