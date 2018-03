Confisquen vaixell ONG Open Arms i li acusen d'afavorir la immigració il·legal

La nau va ser confiscada el passat 17 de març després d'atracar en el port de Pozzallo per desembarcar a 216 immigrants

Actualitzada 27/03/2018 a les 15:29

El jutge instructor de Catania (a la illa italiana de Sicília) ha confirmat avui la confiscació del vaixell de l'ONG espanyola Proactiva Open Arms, a la qual acusa d'afavoriment de la immigració il·legal, encara que desestima el delicte d'organització criminal.En un acte, el jutge Nunzio Sarpietro considera que no existeix el delicte d'associació criminal, per la qual cosa la recerca continua i la seguirà la fiscalia de Ragusa, va informar a Efe l'advocat de l'ONG, Alessandro Gamberini.El vaixell de l'ONG va ser confiscat el passat 17 de març després d'atracar en el port de Pozzallo(Sicília) per desembarcar a 216 immigrants i es va obrir una recerca a la cap de missió, Anabel Montes, el capità, Mark Reig i a un responsable de l'organització.Ara la fiscalia de Ragusa haurà d'examinar de nou el cas i decidir si demana una nova ordre d'immobilització cautelar del vaixell en els propers 20 dies o, en cas contrari, decauria la confiscació vigent.«Es tracta d'un important resultat que retorna el cas a una recerca ordinària sobre immigrants», va afirmar Gamberini, qui va destacar que «és important que un jutge hagi negat la serietat d'una acusació d'associació criminal».Segons Gamberini ara s'haurà d'esperar a veure com segueixen les recerques de la fiscalia de Ragusa, però es va dir «completament confiat a poder demostrar que les acusacions no són demostrables».L'advocat va explicar que per a qualsevol recerca de caràcter penal no passa menys d'un any, però els investigats poden tornar a Espanya o quedar-se a Itàlia, com ells prefereixin.El delicte d'afavoriment de la immigració il·legal té aparellada una pena d'un màxim tres anys de reclusió i 15.000 euros de sanció.La recerca es refereix a l'últim rescat, durant el qual l'ONG es va negar a lliurar als 218 immigrants salvats a una patrulla de la Guàrdia Costanera libia que va aparèixer després a la zona.Davant la negativa, segons alguns vídeos que ha difós l'ONG, s'escolten les amenaces de mort dels libios.El coordinador de Open Arms a Itàlia, RiccardoGatti, va afirmar aquest dilluns en una roda de premsa que en el vaixell van rebre una trucada que se'ls advertia que Líbia «prenia la coordinació de l'operació» i va afegir que «era la primera vegada que escoltem que els libios coordinen un rescat».Els cooperants van esperar fins a 24 hores, i van tenir fins i tot que demanar a Malta l'evacuació d'una mare i un bebè en estat greu, fins que se'ls va autoritzar atracar en un port italià.