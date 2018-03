Condemnat a 3 anys de presó per disparar set trets en un bar i ferir al cambrer

El cambrer i l'encarregada del bar es van negar a servir-li més alcohol «perquè ja el van veure borratxo»

Actualitzada 26/03/2018 a les 17:52

L'Audiència de Girona ha imposat una pena de 3 anys de presó a un acusat de disparar set trets contra un bar d'Empuriabrava (Alt Empordà) i ferir un cambrer la matinada del 25 de febrer del 2017. El tribunal condemna Patrick Pragout com a autor d'un delicte de lesions i un altre de tinença il·lícita d'armes. La sentència li aplica una circumstància atenuant molt qualificada d'intoxicació etílica.El tribunal conclou que, aquella nit, el cambrer i l'encarregada del bar es van negar a servir-li més alcohol «perquè ja el van veure borratxo». Aleshores, el condemnat –que és francès- va anar a buscar l'arma i va obrir foc. Un dels treballadors va patir un impacte de bala a la mà esquerra. Inicialment, la fiscalia sol·licitava una pena de 8 anys per un intent d'homicidi i tenir l'arma sense llicència. Al final del judici, però, va rebaixar la petició.En matèria de responsabilitat civil, la sentència obliga Pragout a pagar 9.500 euros al cambrer a qui va ferir i 239,58 als responsables de l'establiment per les destrosses dels trets.Els fets que es van jutjar el 8 de març a l'Audiència de Girona es remunten al 25 de febrer de 2017. La sentència considera provat que aquella nit, entre la una i les dues de la matinada, Patrick Pragout va anar en dues ocasions al bar d'Empuriabrava. El primer cop va demanar que li donessin una consumició però tant el cambrer com l'encarregada s'hi van negar perquè consideraven que anava begut i van al·legar que el local ja estava tancat.Li van demanar que marxés però al cap d'una estona, com que no va quedar «conforme amb el comportament dels treballadors», hi va tornar armat amb una pistola, que havia adquirit al mercat negre a França i per a la qual no tenia llicència. «Sense entrar i des de la via pública va realitzar set trets cap a l'interior», recull la sentència que exposa que ho va fer amb «ànim de lesionar o sent conscient que podia fer-ho». De fet, un dels trets va impactar contra la mà esquerra del cambrer i li va ocasionar ferides que li han deixat seqüeles i que el van obligar a sotmetre's a una operació quirúrgica.L'acusat, que està representat per l'advocat Toni Quera, va admetre durant el judici que el dia dels fets havia estat bevent alcohol des del migdia i que no tenia la intenció de matar ningú, només de «lesionar».El Ministeri Fiscal demanava inicialment 8 anys de presó per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa amb l'agreujant d'abús de superioritat. A més, demanava que se li imposés la prohibició d'acostar-se a les víctimes i al local a menys de 500 metres durant deu anys i a sotmetre's a llibertat vigilada durant 8 anys per cadascun dels dos delictes. També l'acusava d'un delicte de tinença il·lícita d'armes pel qual demanava 2 anys i mig de presó.Al final del judici, la fiscalia va modificar les conclusions reduint els delictes d'homicidi a un delicte de lesions amb arma perillosa i un de tinença il·lícita d'armes. En el primer cas, demanava 1 any de presó i la prohibició d'acostar-se als treballadors del local i al bar a menys de 200 metres durant dos anys. Pel delicte de tinença il·lícita d'armes, rebaixava la pena a 2 anys de presó i la imposició de les costes del procés.Contra la sentència es pot interposar un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).