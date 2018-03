Accepta 2 anys de presó per ferir un temporer en una baralla però es desvincula de la mort d'un altre

L'acusen d'haver apunyalat els dos joves i la seva nora reconeix haver colpejat un d'ells amb una ampolla al cap

Actualitzada 26/03/2018 a les 18:20

Un home de 52 anys i la seva jove s'han assegut aquest dilluns al banc dels acusats al jutjat penal 3 Lleida. Tots dos han acceptat una pena de dos anys de presó (la fiscalia en demanava tres) per un delicte de lesions i a indemnitzar conjuntament amb 25.000 euros a l'home al qual van ferir.Va passar durant una baralla a Albatàrrec (Segrià), que va tenir lloc el 29 de maig de 2016, entre dos grups de temporers, d'origen romanès. Segons han reconegut, la noia va colpejar l'home, que pertanyia al grup contrari, amb una ampolla de vidre al cap i després el seu sogre va ferir al mateix home amb un ganivet. L'acusat de 52 anys, en canvi, s'ha desvinculat de la mort d'un altre temporer, en aquest cas del seu propi grup.Segons la fiscalia, però, va ser també l'acusat qui va clavar el ganivet accidentalment a aquest altre temporer, que vivia amb ell, i que va morir mentre el traslladaven a l'hospital. El ministeri públic demana que per aquest fet se li imposin tres anys de presó més per un delicte d'imprudència greu amb resultat de mort. També sol·licita que s'indemnitzi als pares de la víctima amb 100.000 euros.Tant els dos acusats com altres testimonis de la baralla, del mateix grup, que han declarat aquest dilluns al judici, han dit que no van veure que l'acusat apunyalés a la víctima mortal. Fins i tot, l'acusada, ha explicat que va veure com un home, a qui ha definit com a «baixet i grassonet» marxava corrents del lloc, donant a entendre que podia tractar-se de l'agressor.L'acusat, amb l'ajuda d'una traductora, ha declarat que, al temporer mort, «no li desitjàvem cap mal». «Vivia amb nosaltres, menjava amb nosaltres», ha dit. És per això que el ministeri públic considera que la ganivetada que va rebre la víctima mortal va ser involuntària, quan l'acusat va intercedir entre ell i l'altre temporer, que va resultar ferit i que l'ha denunciat per lesions.Els fets tenen el seu origen la tarda del 29 de maig de 2016 quan els Mossos van rebre l'avís que a la sortida de Lleida de l'autopista AP-2 hi havia una furgoneta amb una persona al seu interior greument ferida per arma blanca, amb la qual el volien traslladar fins a un centre mèdic. Quan van arribar els policies van veure que la víctima era un home d'origen romanès que havia rebut una ganivetada al tòrax i estava greument ferit. Al peatge de l'AP-2 el van recollir en estat crític els serveis sanitaris i el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova on va morir al cap de poca estona.Les indagacions van conduir els investigadors a determinar que tot s'havia produït en el transcurs d'una baralla tumultuària entre dos grups de romanesos temporers, un establert a Lleida i, l'altre, a Torres de Segre (Segrià) al camp de futbol d'Albatàrrec. Com a resultat de la baralla hi va morir el jove de 20 anys i un altre home va resultat ferit de gravetat per arma blanca, tot i que es va recuperar de les lesions.Els Mossos van saber que el principal investigat com a autor del crim, un romanès de 52 anys, s'hauria traslladat a la localitat de Betxí (Castelló), juntament amb altres membres del seu grup, per a la campanya de recollida de cítrics i el van arrestar. L'home es troba a la presó provisional des del febrer del 2017.