Puigdemont trasllada un missatge a través de la seva dona: «Ara no hi ha d'haver violència»

El president de la Generalitat destituït pel 155 va parlar per telèfon amb Topor abans d’entrar a la presó de Neumünster

Actualitzada 26/03/2018 a les 11:19

Carles Puigdemont ha traslladat un missatge als catalans a través de la seva dona, Marcela Topor: «Ara no hi ha d’haver violència». Aquest missatge, que recull aquest dilluns l'edició digital d''El Punt Avui', és el que va enviar el president de la Generalitat destituït pel 155 a la seva dona, que va poder parlar via telefònica amb Puigdemont una estona abans que aquest fos traslladat a la presó de Neumünster, a Alemanya, a l'espera que aquest dilluns comparegui davant del jutge. Segons indica el rotatiu, Topor va veure Puigdemont «tranquil i conscient de la complicada situació d’aquests dies».