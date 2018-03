El millor espanyol d'escacs obligat a deixar-ho per culpa del seu problema amb Hisenda

«Tens 200 euros, n'apostes 100, 1.000 vegades, a vegades et dobles i altres perds. Per a Hisenda, has guanyat 49.900 euros, quan en realitat has perdut els teus 200 euros inicials!»

Actualitzada 23/03/2018 a les 17:33

El Gran Maestro Paco Vallejo, l'espanyol millor classificat en el rànquing mundial d'escacs (32), ha abandonat el campionat d'Europa de Batumi, Geòrgia, enfonsat per un problema amb Hisenda després d'haver arribat «al límit» i comprovar «com una vida idíl·lica es pot convertir en un desastre a gran velocitat».Vallejo ocupava el lloc 229 en la classificació del campionat amb 2,5 punts en sis rondes. «Per què escriure ara? Perquè vaig arribar al límit, i encara que no crec que em convingui, m'és igual. No em considero una persona feble, ni fàcil de desequilibrar, crec que un Gran Maestro d'escacs és per definició, una persona acostumada a bregar amb situacions difícils», va escriure al seu compte de Facebook.El Gran Maestro balear explica que el seu problema amb Hisenda es remunta a 2011. «Jugo una mica al pòquer en línia, per diversió, no sóc cap ludòpata ni molt menys. Ho vaig perdre tot, uns milers i vaig deixar de jugar. Aquí es va quedar la cosa». «Any 2016. M'arriba una carta d'Hisenda reclamant-me més de 6 xifres! Més de mig milió d'euros perquè vostè va jugar al pòquer i va perdre. Sembla una broma macabra», afegeix, «però no ho és, a partir d'aquest moment comença una bola de neu que et va aixafant».Els seus problemes s'empitjoren a partir de 2016: «Comencen els advocats, comencen les reunions amb Hisenda, començo a cancel·lar tornejos, comencen les infeccions a la pell per qüestió de nervis, he de cancel·lar la meva participació amb la Selecció Nacional perquè sincerament no aguanto la pressió, en més d'una partida jugo pràcticament amb llàgrimes en els ulls».La crisi va coincidir amb una greu malaltia de la seva mare a la qual, segons explica, no va poder fer front «per culpa que Hisenda ja ha agafat tot el que tenia i encara en reclama més...». «Vaig pensar que podia amb tot (...), i ho he intentat cada dia, durant gairebé dos anys. Va ser un error venir al Campionat d'Europa, no estava preparat per a això. La primera vegada que em retiro d'un torneig en la meva vida, òbviament no és per perdre ni una ni dues partides, he perdut moltes més i en molt pitjors circumstàncies».Vallejo admet que necessita «canvis» a la seva vida perquè ara mateix se sent «incapaç d'aguantar un llarg torneig de lluita de decepcions i de nervis». «Futur?», es pregunta. «Difícil plantejar a llarg termini, i molt trist haver de representar al país que t'ha tractat com a un criminal, que t'ha ignorat, i que t'ha destrossat. Només espero que publicar això, em tregui un pes de sobre».Descriu així els seus problemes amb Hisenda. «Tens 200 euros. Apostes 100 euros 1.000 vegades, a vegades et dobles i altres perds. 499 vegades guanyes i 501 vegades perds. Per a Hisenda, has guanyat 49,900 euros, quan en realitat has perdut els teus 200 euros inicials! Això passa perquè l'any 2011 la llei no estava adaptada i no es tenia en compte la compensació amb les pèrdues».«No és un cas únic a Espanya, hi ha centenars iguals. Moltes persones que en el seu moment van jugar pòquer o van fer apostes esportives per hobby, i van perdre petites xifres, estan avui embolicats en processos judicials terribles, amb els seus comptes embargats i amb les seves vides destrossades», assegura.Finalment, recorda que «aquesta injustícia FLAGRANT va ser corregida, i millorada el 2012, on s'aclareix la llei anterior, i a partir d'aquesta data, ja es poden compensar 'pèrdues' i 'guanys' per tributar realment pel que hom ha guanyat. Si vas tenir la mala sort de jugar el 2011, la teva vida pot estar destrossada. De manera incomprensible no van aplicar retroactivitat en la nova».