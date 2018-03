Condemnada per denunciar a la seva exparella de falses amenaces

El denunciat va passar tres mesos a la presó, va perdre la feina i el pis que tenia llogat, per un delicte que no havia comès

Una jutgessa de Las Palmas de Gran Canaria ha condemnat a dos anys de presó a una dona que es va enviar a si mateixa amenaces per intentar involucrar en un delicte de violència masclista a la seva exparella, que com a conseqüència va perdre la seva feina i va passar tres mesos en presó preventiva. La processada, Vanessa C.G., de 24 anys, va acudir entre el 22 i 23 de desembre de 2016 en quatre ocasions a una comissaria de Policia i als jugats de la capital de Gran Canària a denunciar que la seva exparella li enviava amenaces greus a través de Facebook.Com a conseqüència, el jutjat de guàrdia a la ciutat va ordenar el dia de Nadal l'ingrés a presó sense fiança del denunciat, que va romandre privat de llibertat fins al 31 de març, amb dues conseqüències addicionals: el van acomiadar de la feina i no li van permetre seguir vivint a la casa que tenia llogada. Tanmateix, la Policia va descobrir mentre investigava el cas que un dels missatges que la dona havia rebut va ser enviat quan el suposat autor dels fets estava detingut als calabossos, des d'on era materialment impossible enviar per Facebook aquesta amenaça. Després, va comprovar que totes les adreces IP des de les quals s'havien enviat a la xarxa social els missatges amenaçadors estaven assignades al telèfon mòbil de la denunciant.Per això, el Jutjat penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria considera provat que Vanessa C.G. es va enviar a si mateixa tots els missatges des del seu propi mòbil, utilitzant un perfil de Facebook que imitava a la seva exparella, amb la intenció de perjudicar-lo.La sentència precisa que el denunciat va poder recuperar la seva feina quan tot es va aclarir, però «perquè va coincidir amb persones que van poder entendre la situació i li van donar un vot de confiança». La magistrada entén que els tres mesos que l'afectat va passar a la presó, la pèrdua temporal de la seva ocupació, el fet que li llevessin el lloguer i la «frustració» d'haver de defensar-se davant una acusació de violència masclista, un àmbit «delicat i de molta repercussió social», suposen a més un dany moral que ha de ser rescabalat, per la qual cosa condemna a l'acusada a pagar a la seva exparella una indemnització de 8.000 euros.