El líder de Cs aprofita la notícia per fer una piulada carregant contra els processats per l’1-O

Actualitzada 23/03/2018 a les 12:49

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha aprofitat la notícia de la marxa de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, fora de l’Estat per carregar contra els processats per l’1-O i contra els independentistes. El líder de la formació taronja ha publicat a Twitter un enllaç amb la informació, tot afegint una piulada seva on escriu «l’últim colpista que apagui el llum». Rivera deixa clar així que per a ell els líders independentistes són uns colpistes i insinua que van fugint tots un darrere de l’altre.