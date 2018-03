Puigdemont titlla l'Estat de «vergonya» per a Europa

El president recorda que l'ordre de Llarena arriba el mateix dia que l'ONU «exigeix» a Espanya que respecti els drets de Sànchez

Actualitzada 23/03/2018 a les 19:33

Carles Puigdemont ha titllat l'Estat espanyol ˆantidemocràtic» de «vergonya» per a Europa. Ho ha dit a través de Twitter, poc després que s'hagi fet públic l'escrit del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena pel qual s'ordena presó preventiva per a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell. «El dia que l'ONU exigeix a Espanya que respecti els drets de Jordi Sánchez, el jutge envia a la presó cinc dels nostres companys per les seves idees i el seu compromís. L'Estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa», ha escrit a la popular xarxa social.