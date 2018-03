Puigdemont mostra el seu «absolut suport i respecte» per la decisió de Rovira de marxar a l'exili

El líder de JxCat diu que és «una bona decisió per continuar defensant» els drets dels catalans

Actualitzada 23/03/2018 a les 12:51

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha expressat aquest divendres el seu «absolut suport i respecte» per la decisió de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de marxar «a l'exili». «No és una decisió fàcil», ha dit Puigdemont en una roda de premsa des de Finlàndia. Pel president destituït, marxar fora de l'Estat espanyol és «una bona decisió per continuar defensant» els drets individuals de Rovira i «els drets col·lectius» dels catalans. Puigdemont ha admès, però, que «no havia parlat mai amb Marta Rovira d'aquesta possibilitat» i que «no ha estat una acció coordinada».Rovira «té dret a defensar-se en un entorn on es garanteixin els seus drets», ha dit Puigdemont. A més, la seva sortida de l'Estat contribuirà, segons ell, a ajudar a «defensar els drets col·lectius del poble de Catalunya».Puigdemont ha volgut expressar el seu «suport personal» a Rovira i «a tots els que estan fent front a aquesta dura i injusta persecució de l'Estat». «Sé de la duresa, sé el que representa a nivell personal, i més en el seu cas, amb fills petits», ha afegit Puigdemont.El líder de JxCat ha dit que la decisió de Rovira és una mostra de la «gravíssima anormalitat democràtica a l'Estat». «No pot ser que hi hagi d'haver líders polítics a l'exili, presoners per les seves idees polítiques», ha lamentat, criticant que «qualsevol moviment que fa la majoria parlamentària legítima sigui entorpit pels aparells de l'Estat». «Ja n'hi ha prou», ha advertit.Segons Puigdemont, la sortida de Rovira de l'Estat contribuirà a «posar èmfasi» en l'anomalia actual i els permetrà «col·laborar» fins i tot «molt més» del que ho han fet fins ara.