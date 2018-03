Operació policial prop de Carcassona, a la Catalunya Nord, per una presa d'ostatges

Els mitjans locals afirmen que el presumpte autor ha reivindicat la seva pertinença a Estat Islàmic

Actualitzada 23/03/2018 a les 13:13

La policia francesa té en marxa una operació policial en un supermercat del municipi de Trèbes, prop de Carcassona, per una presa d'ostatges. El ministeri de l'Interior ha fet una crida a través de Twitter per evitar la zona perquè «la prioritat és la intervenció de les forces policials i d'emergència».La Fiscalia antiterrorista de París ha informat que investiga almenys un assassinat en la presa d'ostatges en un supermercat en Trèbes, en el sud de França, per part d'un supòsit terrorista.El Ministeri Públic ha obert una recerca per «assassinat en relació amb un projecte terrorista», «temptativa d'assassinat en relació amb un projecte terrorista», «segrest en relació amb un projecte terrorista» i «associació criminal terrorista».L'alcalde de la localitat, Éric Menassi, havia informat prèviament que almenys dues persones han sofert trets en la presa d'ostatges, encara que no va especificar si segueixen vives o no.Segons va dir Menassi en unes declaracions al canal 'BFMTV', en aquest moment l'autor del segrest es troba sol a l'interior del comerç al costat d'un gendarme com a ostatge, mentre que el conjunt de clients i treballadors del supermercat han pogut sortir.Forces del Grup d'Intervenció de la GendarmeríaNacional (GIGN), unitat d'elit d'aquest cos especialitzat en situacions de crisis, han arribat al lloc, on continua la presa d'ostatges.El primer ministre francès, Édouard Philippe, ha assenyalat que es tracta d'una «situació greu» i ha confirmat la presa d'ostatges i que s'han escoltat trets.La Fiscalia antiterrorista de París s'ha fet càrrec de la recerca del succés, la qual cosa apunta a la possible naturalesa terrorista de la presa d'ostatges.Els mitjans francesos han assenyalat que el presumpte autor del segrest ha proclamat la seva pertinença al grup terrorista Estat Islàmic.