Llarena adverteix que el procés independentista pot estar "latent" amb un "relleu" dels seus líders

El magistrat del Suprem creu la «persistència inusitada» i la fugida d'alguns polítics justifica les mesures cautelars contra els processats

Actualitzada 23/03/2018 a les 12:56

El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra els polítics independentistes, Pablo Llarena, adverteix en la seva interlocutòria de processament que el procés sobiranista català pot estar «latent» o «larvat» i estigui preparant el «relleu» dels seus líders polítics, bona part dels quals enviats a judici. Així, en el seu escrit de 69 pàgines, Llarena detalla el seus nombrosos arguments contra els antics membres del Govern, els de la Mesa del Parlament, els de les entitats sobiranistes i altres líders polítics. Esmenta els suposats actes violents del 20 de setembre i l'1 d'octubre, així com els policies espanyols ferits i la suposada «inacció» dels Mossos, i els indicis per acusar de malversació de fons públics, 1,6 milions d'euros, a diversos alts càrrecs. Per a Llarena, l'estratègia per assolir la independència va començar el 2012, i des de llavors hi ha hagut una «permanent i obsessiva activitat per crear estructures d'estat», així com el suport social i el reconeixement internacional, cosa que ha comportat una «gravetat i persistència inusitada i sense comparació en cap democràcia del nostre entorn». Per això, i per la fugida del país d'alguns investigats, es justificarien, segons ell, les mesures cautelars.