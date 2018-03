Empaperen oficines de la Generalitat en contra de Lluís Salvadó

Les joventuts del PSC han penjat cartells demanant la dimissió del diputat d'ERC

La nit de dijous a divendres, les joventutst dels PSC han empaperat diverses dependències de la Generalitat exigint la dimissió de Lluís Salvadó, diputat d'ERC i exsecretari d'Hisenda.Les protestes s'han fet arran de la conversa masclista, que va filtrar el programa Espejo Público, entre Lluís Salvadó i l'exsecretari general de vice-presidència Josep Maria Jové sobre la dificultat de trobar consellera d'Ensenyament. En aquesta conversació, Salvadó li va d'agafar «Qui tingui les mamelles més grosses».Arran d'això, Lluís Salvadó va posar a disposició del partit el seu càrrec, però finalment només li van obrir un expedient informatiu per avaluar les paraules filtrades i determinar l'aplicació de mesures disciplinàries.Com a protesta, les joventuts han respost penjant cartells en alguns llocs com les delegacions territorials d'Ensenyament.Als cartells s'hi poden llegir frases com 'Vols ser consellera? Clínica estètica' i 'Turull no dóna la talla', a més de reproduir titulars de premsa sobre les paraules de Salvadó.