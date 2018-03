Els experts contemplen vacunar els homosexuals contra el virus del papil·loma humà

Recorden que les altes cobertures vacunals entre les dones, actualment per sobre del 80%, ja protegeixen a la resta de població masculina

La comunitat mèdica ja fa temps que debat sobre la necessitat o no de vacunar els homes contra el virus del papil·loma humà. A l'espera que es prengui una decisió en aquest sentit, els experts estudien la possibilitat d'introduir en el calendari d'aquesta vacuna algun grup de risc específic com els dels homosexuals. En aquest sentit, Luis Urbiztondo, del programa de vacunacions de la Secretaria de Salut Pública de Catalunya, ha recordat que l'alta cobertura entre les dones, actualment per sobre del 80%, fa que «hi hagi una immunitat de grup de la que també es beneficien els homes», però que es contempla immunitzar altre col·lectius de risc com ara els homes que tenen sexe amb altres homes per reduir la possibilitat de patir càncer de penis o anal, per exemple. Uns tipus de càncer molt menys habituals que el de coll d'úter, ha recordat Urbiztondo, però que es podrien reduir si s'ampliés la vacunació a aquest col·lectiu.Luis Urbiztondo, que aquest divendres ha participat en unes jornades sobre vacunació infantil a l'atenció primària que s'han celebrat a Vilanova i la Geltrú, ha destacat que més enllà de si es vacuna els homes en el curt termini, la clau per evitar les malalties associades amb el papil·loma és que les dones es vacunin abans de tenir la seva primera relació sexual. En aquests sentit, ha celebrat que, tot i que la taxa de vacunació no arriba al nivell de la de l'hepatitis A, per exemple, ja se situa per sobre del 80% i que moltes dones que no es van voler vacunar quan es va introduir la vacuna al calendari el 2008 ara ho estan fent.