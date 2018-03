Detingut per conduir begut, sense permís de conduir i amb 2,2 quilos de marihuana

Va donar un resultat positiu de 0,71 mg d'alcohol per litre d'aire expirat

Actualitzada 22/03/2018 a les 21:55

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois de 22 i 26 anys, veïns de Blanquefort (França), com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A un d'ells també se l’acusa de dos delictes contra la seguretat viària.Va passar el 19 de març, en un control al punt quilomètric 772,6 de l'N-II dins el terme municipal de La Jonquera (Alt Empordà). Els agents van aturar el vehicle i van constatar que el conductor no s'havia tret mai el permís de conduir. Seguidament, i en veure signes evidents d'anar begut, li van fer la prova d'alcoholèmia. Va donar un resultat positiu de 0,71 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. Així mateix, els agents van sentir una forta olor de marihuana procedent de l'interior del turisme. En l'escorcoll del cotxe, la policia va localitzar una bossa de 2,2 quilos de cabdells de la droga al maleter, valorada en uns 3.000 euros.Per tot plegat, se'ls va detenir per un delicte contra la salut pública. Al conductor, a més, se l'acusa de dos delictes contra la seguretat viària. Els dos nois, de 22 i 26 anys, nacionalitat francesa i veïns de Blanquefort (França) van passar el 20 de març a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, Es va ordenar la seva posada en llibertat amb càrrecs.