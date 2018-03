Detingut després de ferir a la seva dona amb una catana i amenaçar als seus fills menors

Va arribar al domicili en un estat «molt agressiu» amenaçant a la seva dona i als seus fills amb la catana, dient-los que els hi tallaria el coll

Actualitzada 22/03/2018 a les 18:46

Agents de la Policia Nacional han detingut a Burgos a un home de 38 anys acusat de ferir a la seva dona amb una catana, amb la qual va amenaçar als seus fills i als empleats d'una pizzeria, segons han informat fonts de la Subdelegació del Govern. En concret, s'ha arrestat a F.P.I, veí de la capital burgalesa, per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i amenaces greus.Tot va començar quan F.P.I va accedir a una pizzeria i va començar a proferir crits i amenaces a una empleada, mentre portava una catana enfundada, exigint-li que li donés una pizza gratis i que a més li entregués al seu domicili. Davant la negativa de la treballadora, l'home la va amenaçar de tallar-li el coll mentre abandonava l'establiment.Posteriorment, les treballadores van poder observar com d'un portal proper a la pizzeria sortia el mateix individu en companyia d'una dona i una nena, moment en el qual la dona es va poder escapar del presumpte agressor i plorant es va refugiar al local demanant ajuda.Els agents de la Policia Nacional es van personar a l'establiment i la dona els va explicar que el seu marit havia pujat al domicili familiar, on vivia amb els seus tres fills menors d'edat. També va assegurar que habitualment patia episodis de maltractament psicològic i físic. Aquell dia el marit havia arribat en un estat «molt agressiu» i havia amenaçat de mort a la seva dona i als seus fills amb la catana, dient-los que els hi tallaria el coll. Quan la víctima va intentar intervenir, el marit la va punxar amb l'arma a l'abdomen, produint-li ferides lleus. L'agressor va obligar a la dona i a una de les seves filles a sortir de l'habitatge familiar mentre seguia amb les seves amenaces de mort, arribant al carrer, moment en el qual la dona va sol·licitar ajuda a les persones properes al portal.Els agents van procedir a la detenció del presumpte agressor al mateix domicili, trobant-se els fills de la parella en perfecte estat i oferint-los l'atenció mèdica corresponent.