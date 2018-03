A les dues seran les tres

La matinada de diumenge comença l’horari d’estiu

Actualitzada 23/03/2018 a les 15:48

La matinada del diumenge, 25 de març, el rellotge s'haurà d'avançar una hora a les dues de la matinada, que passaran a ser les tres, amb l'entrada en vigor de l'horari d'estiu que estableix la Directiva Europea. Aquest canvi, que posa inici al període de set mesos d'horari d'estiu per al 2018, pretén adaptar l'horari a la llum del dia, de manera que es maximitzi l'aprofitament del sol com a font lumínica. La pràctica d'endarrerir el rellotge una hora a l'hivern i avançar-lo en estiu es va generalitzar de manera desigual a partir de 1974 en produir-se la primera crisi del petroli en la resposta alguns països van decidir avançar els rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i, per tant, consumir menys electricitat en il·luminació. En total l'apliquen una vuitantena de països d'arreu del món.Segons un comunicat del departament d'Empresa i Coneixement, avui en dia, la millora de les tecnologies d'il·luminació, amb solucions més eficients com les llums LED, ha minimitzat l'impacte del canvi d'hora sobre el consum d'energia. En aquest sentit, el Parlament Europeu va demanar el mes de febrer un informe a la Comissió Europea per decidir si el canvi horari ha de continuar els pròxims anys.L'energia del sol, que ha estat la protagonista d'aquesta mesura d'estalvi energètic, es pot utilitzar també per produir energia elèctrica a les llars i a les empreses. Aquest és el motor de la transició cap a un model energètic net i distribuït que ja està en marxa a altres països i que Catalunya ja ha començat arran de l'aprovació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i de la Llei del Canvi Climàtic, amb mesures concretes com la promoció de l'autoconsum solar fotovoltaic i l'afavoriment de la mobilitat elèctrica.