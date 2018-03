Vodafone perd 135 milions d'euros cada vegada que Salah marca un gol

Va treure una oferta d'onze minuts gratuïts en trucades per cada gol del davanter, i Salah porta de moment 36 gols en 41 partits oficials

Actualitzada 21/03/2018 a les 18:49

El jugador egipci Mohamed Salah s'ha convertit en la revelació d'aquesta temporada, entre altres coses per haver marcat 36 gols en 41 partits oficials, i anar al capdavant de la classificació de la Bota d'Or. El jugador del Liverpool sembla no tenir sostre, i ha sorprès a tots amb el seu inesperat rendiment. El club red és el primer sorprès, que veu com ha tret un rendiment brutal d'un jugador que només va costar 42 milions d'euros.Segons informa el mitjà Mirror, l'empresa Vodafone a Egipte va treure una oferta per als seus subscriptors, onze minuts gratuïts en trucades, onze pel dorsal de Salah, per cada gol del davanter. Si tenim en compte que es tracta de 43 milions de subscriptors, i que la mitjana del preu del minut és de 25 penics, cada gol de Salah fa que la companyia perdi 135.125.000 euros.