Un hipopòtam es fuga i es passeja pels afores d'un municipi de Badajoz

L'animal pesava uns mil quilos i es va escapar d'un circ ambulant

No, no estamos de servicio por África. Este #hipopótamo se escapó de un circo en La Garrovilla.



El pobre animal no causó problema alguno, y al poco tiempo el #SEPRONA de #Badajoz lo había asegurado, e investiga una posible negligencia en su custodia.https://t.co/ebYEgSpt9l pic.twitter.com/jcD5bdd6q5 — Noticias Seprona (@SepronaNoticias) 20 de març de 2018

Els veïns de la localitat de La Garrovilla, Badajoz, van viure un incident singular: un hipopòtam de mil quilos passejava tranquil·lament pels afores del municipi. Els fets van succeir dilluns passat a la nit, i diversos agents de la Guàrdia Civil es van desplaçar al lloc dels fets en resposta a la trucada d'un veí que els va dir: «He vist un hipopòtam».Quan els agents van corroborar els fets, van informar els responsables d'un circ ambulant que es trobava a la localitat, que possiblement se'ls havia escapat un hipopòtam. Els agents, amb l'ajuda dels operaris del circ, van aconseguir fer caminar a l'animal en direcció al circ sense utilitzar cap tipus de dispositiu especial.La fuga de l'animal va durar una hora, temps suficient perquè s'escampés la notícia entre veïns. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir si es podria tractar d'una possible negligència de custòdia per part dels responsables del circ.