Renfe augmenta un 12,3% les places d'AVE i Llarga Distància durant la Setmana Santa.

També es reforcen les línies que enllacen Barcelona amb Tortosa i Riba-roja d’Ebre

Actualitzada 22/03/2018 a les 17:02

Reforç a les línies R15 i R16

Renfe oferirà mig milió de places durant la Setmana Santa en els serveis AVE i Llarga Distància a Catalunya, entre el 23 de març i el 2 d’abril. Durant aquest període, els viatgers disposaran de 55.000 places addicionals, el que significa un increment del 12,3% sobre l’oferta habitual.Del total les connexions Ave entre Catalunya, Aragó i Madrid, durant, es reforcen els serveis amb 25.000 places, el que suposa un increment del 9% més sobre l’oferta habitual.Porcentualment, els trens més reforçats en aquestes dates corresponen als serveis que connecten Catalunya amb Andalusia amb un total de 13.000 places addicionals, el que suposa un 35% més de reforç. A més, les connexions amb el nord peninsular, Cantàbria, Astúries, Euskadi i Galícia, augmenten la seva capacitat amb 3.000 places addicionals.A aquesta oferta es sumen els reforços previstos al Corredor Mediterrani amb 13.000 places, que afegides a l’oferta habitual representa un total de 90.000 places a les connexions entre Catalunya i la Comunitat Valenciana i Múrcia.El servei de Rodalies de Catalunya es reforçarà amb més de 10.000 places als trens regionals de les línies R15 (Barcelona Estació de França – Riba-roja d’Ebre per Tarragona i Reus) i R16 (Barcelona Estació de França – Tortosa/Ulldecona per Tarragona) per facilitar el desplaçament de viatgers a la zona de la Costa Daurada i del Camp de Tarragona.Pel que fa als serveis de les rodalies de Girona, Renfe ha programat un reforç especial el divendres 30 de març per tal de facilitar els desplaçaments durant el periode de vacances.