El parricida de Getafe es justifica dient que va ofegar als seus fills per evitar-los més patiment

Els investigadors van trobar la nota manuscrita entre la seva roba

Actualitzada 21/03/2018 a les 18:07

Els dos germans de 13 i 8 anys assassinats dimarts a Getafe, Madrid, van morir ofegats presumptament pel seu pare, que posteriorment els va traslladar a un dormitori, va calar foc a l'habitació i després es va suïcidar, amb una nota manuscrita en la qual justificava la seva acció perquè els petits no patissin més. Així ho han explicat fonts de la investigació, que han precisat que consideren resolt el cas, a l'espera que declari la mare dels petits, que fins a primera hora de la tarda no ho havia fet en trobar-se en estat de xoc.Aquest dimecres s'ha practicat a l'Institut Anatòmic Forense l'autòpsia dels cossos d'Alejandro, de 13 anys, i Marina, de 8, per determinar com van morir, també al seu pare, José Alberto G.L., qui no tenia antecedents policials ni denúncies per part de la seva dona i mare dels nens. José Alberto, però, estava tramitant la separació amb la seva dona, Raquel, encara que els investigadors no tenen indicis que hi hagués greus desavinences entre ells.Les autòpsies dels nens han desvelat que s'han trobat restes d'aigua als pulmons, però cap substància relacionada amb el foc, de manera que els investigadors creuen que van ser ofegats abans de l'incendi. A més, ha transcendit que els investigadors van trobar entre la roba del pare una nota manuscrita en la qual justificava la seva acció perquè els petits no patissin, sobretot per la paràlisi cerebral que tenia Alejandro.Les fonts han precisat que José Alberto no treballava i que es dedicava plenament a atendre al seu fill gran. De fet, els veïns de la família han destacat l'amor que els tenia i com cuidava al seu fill amb discapacitat, en una concentració a la plaça de l'Ajuntament de Getafe en la qual centenars de persones han homenatjat als nens morts i han expressat el seu suport a la mare.Una veïna d'un portal contigu al dels fets ha dit que tant la mare com el pare «estimaven molt» als seus fills i que el progenitor «es desvivia per ells i els cuidava de la millor manera que podia». Aquesta veïna ha explicat que es van mudar «fa un parell d'anys» a aquest domicili «precisament pel fill gran», ja que el pis de la planta inferior tenia millor accessibilitat per la cadira de rodes.Per la seva banda, una escombrariaire de la zona, María del Mar, que coneixia al pare i al fill gran, ha criticat que hi hagi persones que aixequin «fals testimoni» i afirmin que el pare maltractava als seus fills, ja que ella ha vist «que es moria per ell», en al·lusió a Alejandro. María del Mar va parlar el diumenge amb el presumpte parricida, qui li va dir que el seu fill «estava inquiet» i que no sabia què li podia passar.A la concentració han participat l'alcaldessa de la ciutat, Sara Hernández, diversos edils de la corporació municipal, alguns alumnes del col·legi en el qual treballava la mare dels menors i companys d'aquesta en l'associació ALMA de lluita pels drets de nens amb pluridiscapacitat.L'alcaldessa ha enviat un missatge «d'afecte, de solidaritat, un missatge calorós i una abraçada fraternal» a la mare de les víctimes i als seus familiars i amics «pels moments difícils pels quals estan passant». Segons Hernández, amb aquesta concentració i amb els tres dies de dol oficial decretats pel Consistori, volen retornar a la mare de les víctimes «tota la solidaritat que, durant molts anys de treball, d'esforç, d'implicació en el moviment associatiu, ha fet per fer de Getafe una ciutat millor».