Albert Boadella organitza un espectacle davant la casa de Puigdemont a Waterloo

L'autoproclamat president de Tabàrnia reclama al president català una «reunió al més baix nivell»

Actualitzada 22/03/2018 a les 11:41

A falta de argumentos jurídicos para emitir una orden de detención, mandan a Boadella, fundador de @CiudadanosCs y estómago agradecido del @ppopular. El típico recurso del estado de derecho. pic.twitter.com/9UDvOPH97o — Manuel García (@Candeliano) 22 de març de 2018

L'autoproclamat president de Tabàrnia, Albert Boadella, s'ha presentat aquest dijous davant la casa de Carles Puigdemont a Waterloo, a Bèlgica, per organitzar un espectacle de crítica al president de la Generalitat.Sortint d'una tenda de campanya, Boadella ha reclamat una «reunió al més baix nivell». També cridava «Carlitos, Carlitos, baja», cridava el dramaturg sota la pluja. «Sabemos que estás detrás de las cortinas», continuava, com es veu en el vídeo compartit pel compte oficial de Twitter de la plataforma.Ajudat d'un megàfon, Boadella reclamava la presència de Puigdemont per explicar-li «com has arruïnat als catalans», i explicava que els seus mitjans eren «modestos», en referència a la seva posada en escena al jardí davant la casa de Puigdemont.La visita de Boadella, que s'ha fet acompanyar de dues persones vestides de Mossos d'Esquadra, del portaveu de Tabàrnia, Jaume Vives i delperiodista esportiu Tomas Guasch.La 'visita' de Boadella a Waterloo es produeix un dia després de la que van protagonitzar dos integrants de l'organització unionista UDE del Bages, que es van presentar, a la residència del president català, disfressats de guàrdies civils.