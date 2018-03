Tres empreses més canvien la seva seu fora de Catalunya

Una és d'Ulldecona i les altres de Sitges i Vilanova i la Geltrú

Actualitzada 21/03/2018 a les 19:02

El gruix empresarial de Catalunya torna a disminuir, després de que 14 empreses hagin marxat avui, segons el Butlletí Oficial del Registre Mercantil. Una d'elles del Montsià i les altres dues del Garraf.Entre aquestes 14 empreses, una d'elles és Preman SL d'Ulldecona. Aquesta fabrica folres, cinturons i biaixos. A partit d'avui, la seva seu estarà a Vinaròs (Castelló).Vip Boat Sitges SL de Sitges també marxa cap a San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas). La companyia Strategint, especialista en tecnologies de la informació també marxa de Catalunya i es trasllada a Madrid.Entre les altres empreses que es troben en territori català i han decidit marxar hi ha: Compañía Maquinaria 93 SA, Business Version, Cacheiro, Dalaitalia, Cool Concept Investments, Dietética Rosan SA, Efficiency Grupo Ajuar SL, EMR Metales SL, Fortress Investment Group Spain, Fruites Boixadós SA, Information Tecnology Applied to Supply Chain, Smart Logistics Group, The VFX Bond Project i Unique Stelar.