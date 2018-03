Mor l'últim rinoceront blanc del nord mascle del món

Sudan va ser sacrificat dilluns passat després d'agreujar-se significativament la malaltia que patia

Actualitzada 20/03/2018 a les 18:26

L'últim rinoceront blanc del nord mascle que quedava al món, Sudan, va ser sacrificat dilluns passat després d'agreujar-se significativament la malaltia que patia des de feia diverses setmanes, segons ha informat la reserva natural kenyana Ol Pejeta on vivia des de 2009.«La seva malaltia va empitjorar significativament en les últimes 24 hores; era incapaç de posar-se dempeus i ho estava passant molt malament», ha informat en un comunicat la reserva, que juntament amb l'equip veterinari del zoològic txec Dvur Králové i el Servei de Conservació de la Fauna kenyana (KWS) van decidir sotmetre'l a eutanàsia.La reserva ha informat que es va extreure material genètic de Sudan per intentar en un futur, la reproducció per tècniques de clonació. Actualment viuen dues femelles, filles de Sudan, a Ol Pejeta.