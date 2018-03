Cacen a un jugador de futbol argentí intentant subornar a un agent de policia

Ricardo Centurión va passar dos semàfors en vermell i es va negar a fer un control d'alcoholèmia

Actualitzada 20/03/2018 a les 17:44

El centrecampista del club argentí Racing de Avellaneda, Ricardo Centurión, ha estat 'caçat' intentant subornar a un policia que el volia multar per passar-se dos semàfors en vermell i negar-se a passar un control d'alcoholèmia.El vídeo del jugador de 25 anys s'ha fet viral, i ha creat una situació delicada en la relació entre el club i el jugador. No només per la situació, també per les paraules del jugador quan, encarant-se amb l'agent de policia, li contesta a la pregunta de si tenia una urgència mèdica: «¿También le preguntas a los cholos y a los transas (transexuals) si tienen una urgencia médica? ¿O te agarras a tiros con ellos en el pecho?».