Arxiven el cas del funcionari que cobrava sense anar a treballar

Actualitzada 21/03/2018 a les 17:49

La Fiscalia Provincial ha arxivat el cas del funcionari, Carles Recio, que va estar cobrant anys sense anar a treballar a l'Arxiu de la Diputació de València, segons informa El Periòdico.L'home anava a primera hora del matí a fitxar i tornava per la tarda per tornar-ho a fer. Segons la resolució, tot i les possibles irregularitats administratives, no s'ha acreditat que Recio cometés cap delicte, ja que ell va avisar als seus superiors que no tenia cap lloc assignat per fer la seva suposada feina.Recio va ser acomiadat per part de la Diputació el passat agost, al descobrir-se que no havia anat a treballar durant deu anys a l'Arxiu de la Diputació de València.