Troben els cadàvers d'una parella de 20 anys en una casa de camp a Badajoz

Tot apunta a que van morir per una intoxicació respiratòria per inhalació de monòxid de carboni

Actualitzada 19/03/2018 a les 18:39

Una parella, de poc més de vint anys, ha estat trobada morta aquest dilluns en una casa de camp propera a la localitat de Zafra, Badajoz. La investigació policial oberta per la troballa dels cossos apunta, com a principal hipòtesi d'ambdues morts, una intoxicació respiratòria per inhalació de monòxid de carboni.Segons les mateixes fonts, els cadàvers han estat trobats per un familiar dels joves a l'interior d'aquest habitatge, situat a la sortida de Zafra, prop de l'Hotel Las Atalayas.Fins al lloc del succés s'hi van desplaçar sanitaris del SES (Servei Extremeny de Salut) amb una unitat medicalitzada, que només van poder confirmar la defunció de la parella, així com efectius de la Policia Local i de la Guàrdia Civil, que han obert una investigació sobre el succés.