Mor un acròbata del Cirque du Soleil durant una actuació

Actualitzada 19/03/2018 a les 17:59

El acróbata Yann Arnaud del Cirque Du Soleil fallece tras sufrir una trágica caída durante una presentación en vivo en La Florida, EEUU #Video https://t.co/7qNq36ECmR pic.twitter.com/wNMHJ1mXLR — La Nueva Radio YA (@nuevaya) 18 de març de 2018

Yann Arnaud, acròbata del Cirque du Soleil, ha mort aquest dissabte mentre participava en un espectacle, segons informa la companyia a Tampa, Florida, Estats Units. Arnaud realitzava un número aeri quan, per motius que es desconeixen, es va precipitar des d'una alçada considerable.Els serveis d'emergències van socórrer a l'acròbata, que va ser traslladat a l'hospital, on va morir. Les properes actuacions han quedat suspeses. La companyia ha manifestat que «La gran família del Cirque du Soleil es troba en estat de xoc i devastada per aquesta tragèdia. Yann portava amb nosaltres més de 15 anys i era estimat per tots aquells que van tenir l'oportunitat de conèixer».