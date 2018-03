Méndez de Vigo anuncia una rebaixa de les taxes universitàries

Ho ha vinculat a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat del 2018

Actualitzada 20/03/2018 a les 18:39

El ministre d’Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciat aquest dimarts des del Senat una rebaixa de taxes universitàries, tot i que l’ha vinculat a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat del 2018, que de moment no compten amb prou suports per prosperar. «Revisarem a la baixa les forquilles a les titulacions universitàries oficials de grau», ha dit. Segons el Ministeri, amb aquesta nova mesura les Comunitats Autònomes podran fixar com a taxa a les titulacions universitàries oficials de graus entre el 0 i el 25% dels costos de la primera matrícula. El ministre també ha promès un augment de 50 milions al pressupost per a beques. Segons Méndez de Vigo és «una bona mesura» que es posa en marxa ara que el govern espanyol «pot» perquè «la situació econòmica millora». L’objectiu del govern espanyol, ha dit, és «que ningú deixi d’estudiar per motius econòmics».En resposta a una pregunta del PSOE sobre matrícules universitàries, Méndez de Vigo ha justificat l’augment dels preus al 2012 «per racionalitzar la despesa en educació per la situació que va heretar el govern en aquell moment», però ha afirmat que en els pressupostos del 2017 ja es van modificar les taxes dels masters no habilitants.Ara, ha afegit, «li anuncio que al pressupostos generals de l’Estat per al 2018 modificarem a la baixa les forquilles a les titulacions universitàries oficials de grau». «És un tema important, una bona notícia, i espero comptar amb el vot favorable de PSOE a l’hora de debatre els pressupostos en aquesta cambra».En declaracions posteriors a la premsa ha recordat que l’Estat només té competència per fixar la forquilla de preus i que són les CCAA les que fixen els preus. «Caldrà preguntar perquè en alguns casos són més elevats que altres».