La versió heavy metal de 'Els Segadors' ja té videoclip

La mare de la cantant, Nina Osegueda és de la Fatarella, Ribera d'Ebre, i va emigrar als Estats Units fugint del franquisme

Actualitzada 19/03/2018 a les 18:17

El grup nord-americà A Sound of Thunder que es va popularitzar al nostre país després de llançar a Youtube una versió de l'himne de 'Els Segadors', dies després de les càrregues de la Policia Nacional a Catalunya l'1-O, ha estrenat el videoclip del tema The Reapers – National Anthem of Catalonia. La banda va actuar al Concert per la Llibertat que va organitzar l'ANC a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el 2 de desembre.La mare de la cantant, Nina Osegueda, és catalana de la Fatarella (Ribera d'Ebre), i va emigrar als Estats Units fugint del franquisme. Osegueda ja va mostrar la seva solidaritat amb el poble català després de la celebració del referèndum de l'1-O, i per aquest motiu van decidir avançar el llançament de la cançó, que forma part d'un disc que està a la venda a partir d'aquest mes de març.