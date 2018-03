La defensa de Jordi Sànchez anuncia al Suprem que està disposat a deixar l'acta de diputat

El candidat a la investidura defensa que no és un «líder carismàtic» i que no era diputat quan es va aprovar la declaració d'independència

Actualitzada 20/03/2018 a les 13:56

Fiscalia manté presó

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha anunciat davant la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem que està disposat a renunciar a l'acta de diputat i reincorporar-se a la docència per poder aconseguir sortir en llibertat. Segons confirmen fonts jurídiques, el seu lletrat ha explicat que no ha estat mai en política i que el que vol és recuperar la seva llibertat i tornar amb la família. En aquest sentit, si fos necessari, estaria disposat a «renunciar a les seves aspiracions polítiques». JxCat anuncia que aquesta «intenció» es podria materialitzar «en les properes setmanes». Un extrem que també ha explicat el secretari general de VOX, Javier Ortega, que assegura que l'advocat ho ha dit en dues ocasions i que, a més, ha avançat que té la intenció de tornar a impartir classes a la universitat. Fonts de la defensa de Sànchez han confirmat que s'ha «plantejat» renunciar a l'escó «vistes les dificultats per exercir com a diputat i d'acudir al ple com a candidat».Durant la vista a la sala d'apel·lacions, el lletrat de Sànchez, Jordi Pina, ha anunciat als magistrats que està «disposat» a deixar l'escó al Parlament. Des de JxCat confirmen l'anunci i apunten, a més, que aquesta «intenció» es materialitzaria en «les properes setmanes». Fonts de la defensa, a més, detallen que és una decisió que s'ha «plantejat» per «les dificultats per exercir com a diputat i d'acudir al ple com a candidat».Si finalment es materialitza, Sànchez hauria seguit el mateix camí que el conseller destituït Joaquim Forn, que va renunciar al gener a l'acta de diputat. Després de la vista d'aquest dimarts, la fiscalia ha sol·licitat per a ell presó eludible amb fiança de 100.000 euros i, per tant, fa un gir deixant oberta la possibilitat que pugui sortir de la presó.Tot i l'anunci, la Fiscalia manté la petició de presó per a Sànchez. En un comunicat, el ministeri públic considera que ha de continuar a la presó per la gravetat dels delictes pels quals se l'investiga i perquè s'han aportat evidències «noves i importants» sobre la «concurrència de violència i d'altres elements de tipus penal» que se li poden imputar directament a Sànchez. A més, apunta que hi ha un «risc extraordinari» de reiteració delictiva.Des de VOX (acusació popular), aquest anunci és un «acte de fe» que no s'ha concretat. El secretari general del partit, ha manifestat també que, fins i tot, el lletrat de Sànchez ha dit que vol recuperar la seva vida docent impartint classes a la universitat.Sànchez ha fet ús d'un últim torn de paraula després d'escoltar les exposicions de les parts. Segons VOX, ha aprofitat per expressar que quan es va aprovar la declaració d'independència al Parlament ell no era diputat i que mai va desobeir instruccions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la il·legalitat de l'1-O perquè no se li van notificar.A més, també ha dit que no és un líder «carismàtic» -tal i com va recollir la sala en la darrera interlocutòria- perquè les decisions que es prenien en el sí de l'ANC sempre suscitaven debat intern.En la vista només s'ha revisat un recurs contra una decisió del jutge instructor Pablo Llarena del febrer, on li negava sortir en llibertat. Tot i que l'advocat de la defensa ho ha demanat, no han entrat a valorar un altre recurs que està en tràmit que fa referència al permís per poder assistir al ple d'investidura.