Un debat a l'ONU denuncia que la policia buscava «aterrir la gent» l'1-O

Els ponents de l'acte, amb familiars de presos i «exiliats», reclamen que la comunitat internacional reaccioni davant la «repressió» de l'Estat, davant la presència de Puigdemont i Gabriel

Actualitzada 19/03/2018 a les 17:01

Denúncia a l'ONU sobre la «regressió dels drets humans» a Espanya. L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) ha organitzat un acte al Palau de l'ONU de Ginebra (Suïssa) aquest dilluns al migdia, i ha comptat amb la presència del líder de JxCat, Carles Puigdemont, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel. En la seva intervenció, l'advocada de Som Defensores, Anaïs Franquesa, ha assegurat que l'operatiu policial de l'1-O no anava dirigit a aturar la votació, sinó a «aterrir la gent». Segons ha afegit, la intenció era atemorir la ciutadania perquè no anés a votar i castigar els qui ja hi havia als centres electorals. Familiars de presos i «exiliats», com ara Txell Bonet i Laura Masvidal -les companyes de Joaquim Forn i Jordi Cuixart-, i Betona Comín -germana de Toni Comín-, han assistit a l'acte, on els ponents han reclamat que la comunitat internacional reaccioni davant la «repressió» de l'Estat. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, també ha reclamat «ajuda» a Europa.Masvidal ha alertat que a Espanya hi ha un «retrocés democràtic gravíssim», i ho ha justificat amb els quatre «presos polítics» i els cinc dirigents que romanen a l'«exili». Al seu torn, la professora de dret internacional de la Universitat de les Illes Balears Margalida Capellà ha subratllat que a l'Estat se suspenen els drets de participació política d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Quim Forn i Jordi Cuixart, després que el Suprem denegués el permís al president del grup parlamentari de JxCat d'assistir al seu ple d'investidura.En el debat també s'ha criticat la «manca de separació de poders» de l'Estat. Un dels més contundents ha estat l'exmagistrat del Suprem José Antonio Martín Pallín: «Hi ha una mena de concentració de poder que em recorda a la llei orgànica de la dictadura», ha sentenciat. A més, Pallín ha criticat amb duresa que el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi «interferit» en la decisió del Parlament en impedir que Sànchez assistís a la investidura.A l'acte també hi havia l'eurodiputat d'Esquerra Jordi Solé; l'exdiputada cupaire Mireia Vehí; el vicepresident de l'ANC Agustí Alcoberro; el membre electe del Secretariat de l'Assemblea Adrià Alsina; i l'advocat i expert independent de l'ONU sobre democràcia i drets humans Alfred-Maurice de Zayas. Al debat també hi ha intervingut l'expert en protecció legal i regulació del dret de reunió Michael Hamilton, i la pròpia Masvidal.