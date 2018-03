El Comitè Electoral de Podem desestima les al·legacions de Cánovas per impugnar Domènech a les primàries

La senadora tarragonina al·legava que les bases de CatComú podrien alterar el resultat de les primàries i que coliderar dos partits pot comportar confusions

Actualitzada 19/03/2018 a les 18:16

Impugnació

El comitè electoral de Podem Catalunya ha decidit desestimar les al·legacions de l'aspirant a la secretaria general tarragonina Celia Cánovas contra la candidatura de Xavier Domènech i per tant mantenir la llista del líder dels comuns en la cursa a les primàries. «Entenem que els supòsit relatats no comporten cap infracció del reglament d'incompatibilitats de Podem segons la interpretació favorable a la participació». El comitè electoral considera que els punts a què es remet Cánovas s'han d'emmarcar dins del primer paràgraf de l'article 6 del reglament d'incompatibilitats i per tant sempre fent referència a organitzacions polítiques «l'acció pública o institucional de les quals sigui divergent dels objectius polítics de Podem». El comitè electoral de la formació morada tampoc veu incompatible la candidatura de Domènech amb el Estatuts ni amb el Codi Ètic. Cánovas també ha presentat al·legacions contra tretze persones més que opten a la candidatura al Consell Ciutadà Autonòmic de Podem amb la candidatura de Domènech.La senadora i candidata tarragonina a la secretaria general de Podem Catalunya, constatava al seu recurs que Domènech lidera el partit els comuns, un partit que va néixer al marge de Podem tot i que finalment concorreguessin plegats a les eleccions del 21-D. La senadora morada defensava que Domènech té, doncs, un càrrec directiu en una altra organització, els afiliats de la qual «poden votar a Podem i alterar significativament i fraudulentament la voluntat dels votants de Podem».Cánovas també assegurava que Domènech actua de portaveu dels comuns, «la qual cosa fa que en el cas que fos elegit secretari general de Podem es confondria quan parlaria en nom d'un partit o altre». «Com sabrem que aquest secretari general actua a favor de Podem o pensant en els interessos de Catalunya en Comú?», es preguntava una dels sis aspirants a liderar la formació morada després de la dimissió d'Albano Dante Fachin. A més, adverteix que si la intenció final fos «fusionar o diluir» els dos partits, això vulneraria l'apartat VIII del Codi Ètic de Podemos.Al banda d'impugnar Domènech a la secretaria general, Cánovas també ha al·legat en un segon document que també impugna 13 candidats al Consell Ciutadà Autonòmic (CCA), tots de la llista de Domènech, amb el nom 'Amb tu, més Podem'. Són Lucas Ferro, Leo Lamich, Jaume Durall, la diputada al Congrés Mar García, Conchi Abellán, Alex Guerrero, Toni Pérez, Joaquin Vel, Araceli Viñas, la diputada al Parlament Yolanda López, Carme Font, Inma Montrey i Anna Maria Pérez.Aquests tretze candidats estan vinculats a «l'equip tècnic», la gestora, que va assumir «totes les funcions de direcció política i organitzativa» de Podem Catalunya fins que se celebrés precisament aquesta assemblea ciutadana per a les primàries, després de la dimissió d'Albano Dante Fachin a principis de novembre del 2017. En el seu cas concret, per presentar recurs en contra seu, Cánovas es remet al punt del reglament que fixa com a possible incompatibilitat el cas de les persones que «havent dimitit del seu càrrec en un òrgan pretenguin optar-hi, com a mínim per a la següent convocatòria».