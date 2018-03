Rescaten una noia de 14 anys que es va penjar d'una biga d'un edifici a l'Eixample

La jove es va despenjar des d’una alçada de 40 metres mentre un amic li feia fotografies

Actualitzada 18/03/2018 a les 12:48

El passat 11 de març els Mossos d’Esquadra van rescatar una noia que s’acabava de penjar d’una biga que sobresortia d’un terrat d’un edifici de l’Eixample de vuit plantes d’alçada mentre un company seu l’estava fotografiant. La noia, de 14 anys, s’havia assegut a la barana del terrat per penjar-se de la biga que sobresortia pensant que després podria retornar al terrat sense problemes però li van fallar les forces i va decidir lliscar fins la cornisa de la façana. La nena es va espantar i va patir un atac de nervis en adonar-se que no podia retornar al terrat, que el seu amic no la podia ajudar i que es trobava en una situació d’extrem perill.Els agents van acudir ràpidament i van poder agafar de les mans a la noia, rescatant-la i portant-la fins a l’interior del terrat. Un equip del SEM es va traslladar fins al lloc dels fets i la va atendre de ferides lleus als braços. Els agents es van posar en contacte amb els familiars de la nena que en poca estona van arribar al lloc dels fets i se’n van endur la menor a casa seva.