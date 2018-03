«Pensava que m'arrancava el braç» va dir la concursant que va patir la mossegada

Actualitzada 16/03/2018 a les 10:05

El programa Supervivientes va viure ahir un moment que va començar com una broma però va acabar en accident. El cantant Francisco li va acostar una tortuga aparentment tranquil·la a la model María Jesús Ruiz per espantar-la. El cantant no sabia que aquestes tortugues mosseguen i l'animal, probablement espantat, se li va enganxar en el braç a María Jesús provocant-li una considerable ferida. Aquí es poden veure les imatges del moment.«Pensava que m'arrancava el braç» va dir la concursant que va patir la mossegada. El cantant penedit de la broma va demanar disculpes a la model i li va dir «No sabia que podia mossegar-te. Era només una broma. Perdona'm».